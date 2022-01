Amici 21: anticipazioni puntata di domenica, 16 gennaio

Amici 21: ecco cosa succederà nella puntata del noto talent di Maria De Filippi in onda domenica 16 gennaio alle 14:00 su Canale 5

La sedicesima puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 16 Gennaio su Canale 5 a partire dalle 14.00, si caratterizza per ben tre eliminazioni. Fuori dalla scuola diretta da Maria De Filippi, le cantanti Nicol, Elena e Payli e il ballerino Cristiano.

Per volere di Rudy Zerbi ha fatto il suo ingresso un nuovo cantante: Calma. Giudizio sospeso, invece, per Albe e Cosmary, ballerina sulla quale la Celentano invero non ha mai scommesso convintamente.

Proprio l’algida docente di Danza Classica ha sottoposto Mattia, promessa delle Danze Latino-Americane nella scuola per volere di Raimondo Todaro, ad una dura interrogazione per verificare la sua preparazione; il neo-diciottenne, lo ricordiamo, non ha potuto svolgere gran parte dei compiti assegnati in settimana a causa di un infortunio che lo costringe – in qualche caso – a ricorrere all’utilizzo delle stampelle. Voto finale dell’interrogazione: 3.

Ospiti e varietà

Ospite in studio Fiorella Mannoia, chiamata a giudicare i cantanti. È tornata ad Amici 21 anche Giorgia. La cantante si è esibita con Mara Sattei sulle note di “Parentesi”, primo singolo estratto dal debut-album di quest’ultima, Universo, uscito lo scorso 14 Gennaio.

Sorella del producer multiplatino Tha Supreme, Mara Sattei (all’anagrafe Sara Mattei) ha partecipato ad Amici nel 2013. Il successo che ha saggiato negli ultimi due anni, in particolare con la superhit Altalene, è la dimostrazione che un talent è solo il trampolino di lancio. Spesso si può arrivare lo stesso al grande pubblico anche senza aver vinto. Basta dedicarsi con dedizione alla propria passione e attendere con pazienza il momento del raccolto.

Un successo del genere è auspicabile per Rea, Aisha, Crytical e Alex che hanno eseguito i loro inediti di fronte agli esponenti di alcune delle radio più importanti di Italia.

Non sono mancati i momenti varietà anche in questa sedicesima puntata del pomeridiano di Amici 21. Pettinelli e Celentano hanno affrontato una sfida di plank; mentre Rudy e Raimondo Todaro si sono battuti per il titolo di Maschio Alfa della Commissione a colpi di addominali.