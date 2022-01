Salernitana-Lazio, le probabili formazioni del match

Salernitana in emergenza contro la Lazio e con i difensori contati. Colantuono proverà a confermare il 3-5-2 mentre Sarri non avrà Acerbi

La Salernitana di Stefano Colantuono ospita in casa la Lazio di Maurizio Sarri nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A. Una sfida che sembra uno scherzo del destino: la prima partita dopo l’insediamento definitivo del neo patron Iervolino si giocherà contro la squadra dell’ex presidente Lotito. Le due compagini giocano campionati diversi, con i granata ultimi in classifica a quota 11 punti e i biancocelesti all’ottavo posto con 32 punti.

QUI SALERNITANA Colantuono dovrà rinunciare a Gyomber per squalifica, a M. Coulibaly per infortunio, a L.Coulibaly impegnato con la Nazionale e ai numerosi assenti causa Covid-19. Tra i pali dovrebbe esserci Belec, difeso da Delli Carri, Veseli e Ranieri. Centrocampo a cinque con Kechrida e Zortea sulle fasce, mentre nel mezzo Kastanos, Di Tacchio e Obi. In avanti spazio a Djuric e Gondo.

QUI LAZIO Sarri dovrà fare a meno di Acerbi, vittima di un infortunio al flessore. Al suo posto ci sarà Hysaj con Luiz Felipe, mentre Lazzari e Marusic saranno i terzini. Questo il quartetto difensivo che giocherà davanti alla porta protetta da Strakosha. A centrocampo Cataldi farà il regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In attacco spazio al tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Ranieri; Kechrida, Kastanos, Di Tacchio, Obi, Zortea; Djuric, Gondo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.