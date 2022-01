Oroscopo Branko di oggi, sabato 15 gennaio 2022. Scopri il tuo segno

Chiedete al vostro medico un calmante per i vostri nervi. La cosa positiva è che nascono idee lucidissime in lavoro e in questione di soldi.

Non siete riusciti a realizzare tutti i vostri propositi ma dovete solo insistere perché le Stelle lavorano per voi.

Leone

In amore, nonostante le crisi e i problemi, vince sempre la passione. Se non ha già vinto, lo farà in futuro. Siete pronti per una metamorfosi?