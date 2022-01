Oroscopo Branko di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Scopri il tuo segno

Ariete La stagione invernale non giunge gradita al vostro segno però i transiti d’inverno hanno sempre qualcosa di speciale secondo l‘oroscopo Branko di oggi. Questa Luna è estremamente positiva per le questioni tecniche e finanziarie ma è molto utile anche per chiarire le situazioni con le persone vicine, fratelli e sorelle. Cercate di non drammatizzare troppo perché la Luna poi diventerà Luna piena in Cancro e allora potrete perdere la bussola. Cercate di mantenere la calma.

Toro Amici del Toro aspettiamo la Luna piena per voi nel segno del Cancro che sarà una morbida carezza per voi nati del segno. E’ una Luna che vi aiuta nelle vostre discussioni e trattative. Attenzione anche ai dettagli ai contratti. Mercurio in Acquario pianeta della scrittura da oggi va in moto retrogrado e diventa fastidioso anche per il vostro benessere fisico ma allo stesso tempo apre una speranza perché ritornerà in Capricorno.

Gemelli Amici dei Gemelli in ogni rapporto sentimentale o professionale c’è sempre qualche ombra che facciamo tacere per amore di pace ma che alla lunga può indebolire il rapporto stesso. Questo atteggiamento vale per tutti i segni secondo l’oroscopo di Branko. C’è anche il momento giusto per parlare, per spiegarsi, per chiedere spiegazioni. Questa Luna in Gemelli vi aiuta a parlare ma attenti perché potrebbe spingervi a dire troppo.

Cancro Che augurio di buon auspicio, la prima Luna del 2022 sarà piena nel vostro segno e arriverà già stasera. Questo significa che l’amore potrà essere in testa ma nell’amore potranno anche uscire fuori cose che non avete ancora chiarito o sistemato. Preparatevi se siete in attesa di nuovi innamoramenti. Miglioramenti nella professione e occasioni di guadagno, gioia di poter trascorrere del tempo con le persone che vi piacciono magari qualche amico che viene in visita.

Leone Mercurio dice che voi sarete presto pronti per una nuova avventura professionale. Nell’ambito tecnico e finanziario siete sempre illuminati dal Sole. Preparatevi ad una nuova impresa, sarà dura ma Marte il 24 va in Capricorno e vi aiuterà a battervi per il successo e il guadagno.

Vergine Cari amici della Vergine non perderete il vostro oro. Può darsi che questa Luna sia un po’ instabile ma Mercurio è già buono nel campo del lavoro e sta ritornando in Capricorno dove incontrerà Venere e Marte. Il bello è che potreste perdere l’orientamento, perdervi nelle piccole cose che provengono da un passato che ancora innervosisce.

Bilancia Gli amori di adesso sono toccati dal vecchio Saturno che forse toglie un po’ di leggerezza e certamente farà nascere amori duraturi. Quando nascono questi amori, nascono rapporti maturi molto profondi e molti seri e questo potrebbe essere anche un bene per molti di voi. Oggi la Luna è più professionale che amorosa per cui buttatevi su nuove opportunità professionali. Mercurio ha un influsso ideale anche per correggere qualche progetto che si dimostra non perfetto.

Scorpione Uomini e donne in carriera. La Luna in Gemelli protegge chi è all’inizio di un nuovo lavoro ma anche al debutto di una nuova storia d’amore che sarà particolare e meravigliosa in ogni caso. Questi primi nuovi amori che nascono adesso dopo un anno sterile. Preparatevi anche dal punto di vista estetico trovate un nuovo look, conquistate sempre con i vostri occhi, con il vostro sguardo.

Sagittario Questa Luna lascia una stanchezza sia fisica che mentale. Organizzate la giornata in modo da non avere troppi impegni nemmeno in casa. La Luna piena anche per voi promette amore, una specie di rinascita.

Capricorno Il primo pensiero è rivolto a coloro che sono ancora soli ma tranquilli perché la vostra vita cambierà, anzi è in un cambiamento continuo. Si sta preparando un forte Luna piena in opposizione nel campo dei rapporti stretti, non solo famiglia ma anche affari. Allontanatevi dalle persone che vi innervosiscono, dedicatevi all’amore, agli amici e a voi stessi.

Acquario Una energia che è una specie di febbre vi tiene in movimento continuo però c’è poi il pericolo di concludere poco. Dovete avere la costanza di portare fino in fondo i vostri progetti. Avete una fortunata Luna che viene anche da Giove nel campo delle finanze. Siete protagonisti del nuovo che verrà.