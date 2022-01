Uomini e Donne: Gemma chiude con Stefano? Ecco le anticipazioni

Uomini e Donne: ecco cosa succederà nell’appuntamento di oggi 14 gennaio

Ultimo appuntamento settimanale per il dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Vediamo, secondo le indiscrezioni, cosa accadrà oggi, 14 gennaio, nel programma in onda da lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

Si parte dalla dama del trono over Gemma Galgani. Dopo la guarigione del Covid, sembrava aver ritrovato serenità e pace nei confronti di Leonardo Bozzetti. Ma secondo alcuni, durante il periodo della conoscenza, lui l’avrebbe soltanto usata per aumentare la propria notorietà social e televisiva. Gemma, sicuramente influenzata da tali dicerie, ha chiuso la storia, concentrandosi, non molto tempo dopo, su una nuova frequentazione, quella con Stefano.

Ma, a quanto pare, neppure quest’altro cavaliere le va genio: sembra infatti che lei non sia abbastanza coinvolta nella storia. Per tale motivo, si ipotizza che la Galgani possa presto troncare anche questa storia sul nascere, se non propio oggi.

Nessuna nuova per adesso sul fronte del trono classico, se non per il fatto che oggi Luca Salatino, continua la sua partecipazione al programma in veste di tronista, e non più di corteggiatore. Il ragazzo infatti è reduce di una non-scelta, da parte dell’ex tronista Roberta Giusti.