Lorena Cesarini, ecco chi sarà una delle donne simbolo di Sanremo

Di sicuro il volto meno conosciuto tra le 5 donne scelte da Amadeus per per affiancarlo al Festival di Sanremo 2022. Lorena Cesarini sarà infatti presente durante la seconda serata della kermesse italiana, in onda mercoledì 2 febbraio.

Ma cosa sappiamo di lei?

Di origini senegalesi, Lorena Cesarini è nata in Africa nel 1987, ma è cresciuta Roma. Debutta al cinema nel 2014 in Arance e martello di Diego Bianchi. Nella stessa pellicola troviamo anche un giovane (anzi piccolo) Ludovico Tersigni che tenta il suo debutto sul grande schermo. Oggi invece si presta principalmente alla tv (ha condotto l’ultima edizione di X Factor). Lorena nel 2015 è nel cast de Il professor Cenerentolo di e con Leonardo Pieraccioni.

Due anni dopo, l’attrice viene consacrata al mondo delle serie Tv: entra infatti nel cast della prima stagione di Suburra, la serie-evento prodotta da Netflix. Grazie al personaggio di Isabelle Mbamba, infatti, la giovane non passerà inosservata tra gli amanti dello streaming. Nella serie infatti, interpreta una prostituta di origine africana che fa innamorare Aureliano (Alessandro Borghi). Triste epilogo per il suo personaggio, ucciso dalla sorella di lui, Livia (Barbara Chichiarelli).