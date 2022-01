Simone Pillon si scaglia contro Drusilla Foer: “Sanremo sempre più LGBT”

Non potevano mancare critiche sulla scelta di Drusilla Foer come co-conduttrice di Sanremo. E chi non altri poteva essere portavoce politico di tale disappunto, se non Simone Pillon?

Il senatore della Repubblica italiana del gruppo parlamentare della Lega, si è scagliato infatti contro Sanremo 2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d’arte di Gianluca Gori, tra le cinque co-conduttrici del Festival. Sui social ha infatti dichiarato: “Sanremo sempre più LGBT, è stata già assegnata la quota gender-inclusive. Non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva“. Un’altra critica mossa ad Amadeus nei confronti delle quote rosa del festival. Già due anni fa infatti il conduttore era stato attaccato per alcune frasi ritenute discriminanti nei confronti delle co-conduttrici del festival.

Il post ha inevitabilmente sollevato un gran polverone e sta facendo discutere la Rete.

Dunque quest’anno (come ogni anno da un po’) le polemiche sono iniziate ancora prima della kermesse. Quante altre critiche verranno mosse per la scelta delle altre co-conduttrici per l’edizione di quest’anno?