Sabrina Ferilli: conduttrice di Sanremo e ospite a “C’è posta per te”

Classe 1964, Sabrina Ferilli è un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana. Nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Bella, carismatica e simpatica, è stata una delle presenze più importanti nel film di Paolo Sorrentino. La sua sensualità ed il suo fascino mediterraneo la rendono una delle donne più amate d’Italia.

Sanremo 2022: sabato 5 febbraio sarà la volta di Sabrina Ferilli

L’attrice romana sarà una delle conduttrici della 72a edizione del Festival di Sanremo.

Per Sabrina Ferilli, sarà la terza volta a Sanremo: ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza ed è stata ospite speciale nell’edizione 2002 del Festival.

C’è posta per te: tra gli ospiti della seconda puntata ci sarà anche la conduttrice romana

Maria De Filippi torna sabato 15 gennaio in prima serata su Canale Cinque per la seconda puntata di “C’è posta per te.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli si incontrano nuovamente a “C’è posta per te”, dopo l’esperienza di “Tu si que vales”. E l’atmosfera in studio diventa subito divertente perché le due conduttrici riescono sempre a ridere e, nello stesso tempo, a lasciarsi coinvolgere a 360 gradi dalle meravigliose storie del programma, indagando profondamente nell’anima di ogni persona che entra in studio e che si racconta a loro e al grande pubblico.