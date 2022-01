Tonga, scatta l’allarme tsunami: esplode un vulcano sottomarino

Nell’isola di Tonga, c’è l’allarme tsunami a causa dell’esplosione di un vulcano sottomarino. Scatta, dunque, il pericolo delle onde anomale

Un pericolo serissimo da fronteggiare. Nell’isola di Tonga, è scattato l’allarme tsunami, che coinvolge un’intera area ampia del Pacifico. Quest’ultimo ha ricevuto un’emanazione a causa dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, vicino al regno di Tonga. I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, sono in allerta.

Infatti, questi ultimi hanno riferito di onde anomale che hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia di cenere e di un black-out telefonico. Successivamente, l’allarme tsunami, da Tonga, si è spostato anche alle Samoa, nelle Fiji e in Nuova Zelanda. Gli organi preposti hanno chiesto alla popolazione di tenersi a distanza dalla costa. La Protezione Civile della Nuova Zelanda ha raccomandato la lontananza dal vulcano. Una prima esplosione aveva già animato la faccenda ieri.

Gli osservatori controllano il vulcano ormai da fine dicembre, ma l’eruzione di ieri è stata già sette volte più forte della precedente. Un osservatore, che ha sede negli Stati Uniti, ha affermato di aver visto le onde nella capitale di Tonga e nella capitale delle Samoa americane. L’agenzia ha affermato di aver continuato a monitorare la situazione, ma di non aver emesso una minaccia di sunnami nella terraferma, nelle isole o nei territori australiani. Il monitor con sede negli Stati Uniti ha successivamente annullato gli avvisi per il territorio statunitense delle Samoa americane e delle Hawaii, ma ha affermato che lo tsunami è rimasto una minaccia per parti del Pacifico più vicine al vulcano.