Morta Adalia Rose, youtuber con la sindrome della progeria

Adalia Rose era una youtuber quindicenne che raccontava la sua vita con la sindrome della progeria. Aveva emozionato milioni di persone

Una vera e propria icona. Tale era diventata Adalia Rose Williams, la youtuber adolescente che raccontava la sua vita con la sindrome della progeria. Con i suoi video su YouTube, era diventata una specie di icona che aveva appassionato milioni e milioni di persone. Oggi, invece, è stata comunicata la sua scomparsa, e a darne notizia è stata la sua stessa famiglia, attraverso i suoi canali social dove aveva milioni di followers.

“Il 12 gennaio 2022 alle 19 Adalia Rose Williams è stata liberata da questo mondo. Ci è entrata in silenzio e se ne è andata in silenzio, ma la sua vita era tutt’altro. Ha emozionato milioni di persone e ha lasciato una grande impressione in tutti quelli che la conoscevano. Non sta più soffrendo e ora sta ballando al ritmo di tutta la musica che ama. Vorremmo davvero che questa non fosse la realtà, ma sfortunatamente è così.” si legge nel post pubblicato sull’account Instagram di Adalia Rose.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che l’hanno amata e sostenuta. Grazie a tutti i suoi medici e infermieri che hanno lavorato per anni per mantenerla in salute. La famiglia ora vorrebbe piangere questa enorme perdita in privato.” si legge, inoltre, nella dichiarazione che fa riferimento ai problemi di salute.

La ragazza era affetta dalla sindrome di Hutchinson-Gilford, la forma più grave di progeria che la faceva apparire molto più vecchia di quanto non fosse. Nonostante tutto, aveva reinventato la sua vita e aveva trovato nella malattia l’opportunità per far conoscere la sua gioiosa personalità a milioni di persone sul web.