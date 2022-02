Lutto nel mondo del giornalismo: Tito Stagno si è spento a 92 anni

E’ venuto a mancare lo storico volto Rai Tito Stagno: aveva raccontato lo sbarco sulla Luna del ’69

Oggi il mondo del giornalismo subisce un’altra perdita: si è spento Tito Stagno, storico inviato Rai che raccontò l’allunaggio del 20 luglio 1969. Il cronista aveva 92 anni e alle spalle tanti anni di esperienza e professionalità.

Stagno porta gli italiani sulla Luna

“Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare“: queste le parole pronunciate da Stagno il 20 luglio del 1969, quando l’uomo mise per la prima volta piede sulla luna. Condusse oltre 25 ore di trasmissione in collegamento con Houston dove c’era Ruggero Orlando come inviato. Tempo dopo si scoprì addirittura che Stagno annunciò l’allunaggio con 56 secondi di anticipo e Orlando con circa 10 secondi di ritardo.

La vita

Tito Stagno nasce a Cagliari il 4 gennaio 1930. La sua carriera inizia a soli 19 anni quando comincia il suo lavoro in radio. Diventa poi telecronista delle visite dei Capi di Stato in Italia, comprese quelle di John Fitzgerald Kennedy, e del suo assassinio. Durante la sua lunga carriera seguirà anche i due Papi Giovanni XXIII e Paolo VI e i due Presidenti della Repubblica Antonio Segni e Giuseppe Saragat. Affianca l’attività di inviato a quella di conduttore del telegiornale negli anni sessanta e nei primi anni settanta.

Nel 1961 racconta agli italiani anche il primo volo di Juri Gagarin intorno alla Terra, che gli vale l’incarico di molte trasmissioni in diretta e i servizi del telegiornale in occasione di tutti i lanci di sonde spaziali o astronavi pilotate.

Per 17 anni è responsabile dello sport su Rai Uno, con la conduzione de La Domenica Sportiva dal 1976 al 1991. Dopo tanti anni di professione, durante la pensione continua a scrivere per L’Eco di Bergamo e la Gazzetta di Parma.