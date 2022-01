Roma-Cagliari, le probabili formazioni del match dell’Olimpico

Allo Stadio Olimpico Roma-Cagliari si sfidano nel match valido per il 22° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Questa sera, alle ore 18:00, la Roma ospita il Cagliari nella gara valida per la 22^ giornata della Serie A. I giallorossi devono assolutamente vincere per riscattare un 2022 iniziato nel peggiore dei modi, con le sconfitte con Milan e Juventus. Al contrario, il Cagliari ha iniziato l’anno nuovo con due vittorie in altrettante partite.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e verrà trasmesso su Dazn.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Emergenza difensiva per Mourinho, che recupera Mancini ma dovrà fare a meno di Smalling, Ibanez e Karsdorp. In mezzo al campo subito titolare il nuovo acquisto Sergio Oliveira in coppia con Veretout. In avanti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham. In dubbio El Shaarawy.

QUI CAGLIARI- Mazzarri conferma il 3-5-2 con Lovato e Carboni come coppia difensiva, Zappa e Altare sulle fasce. A centrocampo rientra Nandez, in avanti la coppia Joao Pedro-Pavoletti.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Zappa, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.