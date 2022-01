Atalanta-Inter, le probabili formazioni del match

22° giornata di Serie A a forti tinte neroazzurre. Il big match di questo turno di campionato mette davanti la quarta in classifica, affrontare la capolista. Atalanta-Inter è lo scontro delle due squadre che interpretano nel modo migliore una difesa a tre iperoffensiva del nostro campionato. Gasperini e Inzaghi stanno portando avanti due progetti qualitativamente divertenti e allo stesso tempo cinici.

Il tecnico della Beneamata addirittura non subisce una sconfitta in Serie A da 12 giornate. Il Gaspe invece dopo l’ultima pesante sconfitta contro la Roma pare aver ritrovato un Muriel in più. Chissà se proprio i nerazzurri di casa riusciranno a interrompere questa striscia di risultati positivi. Qualunque sia il risultato, sicuramente Atalanta-Inter ci regalerà emozioni uniche.

QUI ATALANTA – Il Gasp non può contare ancora né su Zapata, né su Gosens. Per questo motivo i nerazzurri di Bergamo dovranno adattare diversamente la sua fase d’attacco come già fatto con l’Udinese. In porta ovviamente Musso, con davanti a se il trio difensivo Toloi-Demiral-Palomino. A centrocampo spazio a Freuler e De Roon centrali, coperti sulle fasce da Hateboer e Maehle. Trequarti di centimetri e qualità con Malinovski e Pasalic a supporto dell’unica punta Luis Muriel, in stato di grazia dopo la doppietta della scorsa giornata.

QUI INTER – Inzaghi riconferma in tronco la formazione titolare vincente in Supercoppa tranne che per un cambio. La difesa dei nerazzurri è quella ormai consolidata: in porta Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni a sua difesa. Dumfries e Perisic sugli esterni, con a centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu impegnati ad inventare. L’unica alternativa agli undici di mercoledì sarà la presenza dal primo minuti di Alexis Sanchez, eroe del match contro la Juventus, affianco ad Edin Dzeko.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. S. Inzaghi.