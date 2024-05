Oroscopo Paolo Fox giovedì 16 Maggio 2024: Leone stressato

Ariete In amore questo è un periodo che lascia molta libertà d’azione, tutto sta in voi e in quello che desiderate. Sul lavoro, invece, è il momento giusto per chiedere un aumento o un avanzamento di carriera. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.

Toro In amore attenzione perché oggi potreste essere in disaccordo con il partner. Sul lavoro tutto procede per il meglio e aspettatevi interessanti novità. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Gemelli Questo è il periodo delle emozioni quindi lasciatevi andare e non abbate remore. Sul lavoro c’è bisogno di qualche attenzione in più. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo.

Cancro In amore siete un po’ svogliati ultimamente ma forse avete solo altre priorità. Per quanto riguarda il lavoro cercate di affidarvi alle vostre doti diplomatiche e attenzione a dosare bene le parole.

Leone Questa giornata può essere un po’ stressante, attenzione a non fare troppe cose tutte insieme. Sul lavoro arrivano nuove opportunità di crescita.

Vergine Sono favoriti i nuovi incontri quindi non restate chiusi in casa. Sul lavoro con una certa creatività puoi ottenere di più.

Bilancia In amore c’è qualche rallentamento quindi massima attenzione. Sul lavoro, invece, c’è il desiderio di fare qualcosa in più e anche un po’ di paura sul fronte economico. Vedrete che presto tutto si aggiusta, ma cercate di non spendere oltre le vostre possibilità.

Scorpione Questa è la giornata ideale per l’amore con la luna nel segno e le emozioni che la fanno da padrone. Sul lavoro, invece, bisogna essere più cauti, soprattutto con gli investimenti.

Sagittario Giornata ideale per organizzare qualcosa di bello con il partner e i single del segno devono iniziare a guardarsi intorno. Sul lavoro potrebbero esserci disaccordi con capi o colleghi. Cercate di usare un po’ di diplomazia.

Capricorno Questa giornata va sfruttata al massimo perché può regalare tanto dal punto di vista delle emozioni. Sul lavoro c’è fermento e arrivano buone occasioni per i liberi professionisti. Approfittatene perché giornate così non capitano tutti i giorni. Sappiate rimboccarvi le maniche e dare il massimo.

Acquario Sono tante le emozioni in arrivo in questa giornata e dal punto di vista lavorativo arrivano cambiamenti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.