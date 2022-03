Isola dei Famosi 2022: positivi al Covid-19 Alvin e Ilona Staller

Ancora positivi in tv: Alvin e Ilona Staller sono risultati positivi ai test a poche giorni dall’inizio de L’Isola dei Famosi 2022

Il Covid-19 colpisce ancora i programmi tv nostrani e questo aumento di casi delle ultime ore ha colpito L’Isola dei Famosi 2022. A pochi giorni dall’inizio, previsto per lunedì 21 marzo, Alvin e Ilona Staller sono risultati positivi ai test. Sono diversi i programmi tv che hanno affrontato e affrontano problematiche legate al Covid-19, come Il Grande Fratello e La Pupa e il Secchione, appena iniziato.

Ora quindi tocca anche a L’Isola dei Famosi che dovrà gestire la positività dell’inviato in Honduras di Ilary Blasi, Alvin, che per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi. A questo proposito sono inoltre attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore. Nel caso in cui questo non si verificasse come soluzione di emergenza potrebbe partire Vladimir Luxuria, che si distaccherebbe così dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino.

Altro caso di positività ci sarebbe tra i naufraghi. Sarebbe infatti, risultata positiva Ilona Staller, anche lei in partenza per l’Honduras. Non ci resta quindi che aspettare i prossimi giorni per capire come evolverà la situazione sia per l’uno che per l’altra.