Anticipazioni Tempesta d’amore, la puntata di oggi 15 marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin.

La puntata di oggi

Erick propone ad Ariane di allearsi con Rosalie per far passare Christof da vittima a carnefice.; la donna lo dice a Rosalie, ma quest’ultima è molto perplessa.

Christof dice a Cornelius che non riavrà più Selina perché con lui ha trovato passione, amore e sicurezza. Cornelius gli sferra un pugno e Selina lo vede.

Non ci resta che aspettare l’appuntamento odierno alle 19 e 50 su Rete 4.