Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 16 Marzo 2022: Scorpione perplesso

Ariete A partire da domani avrete voglia di recuperare il tempo perso. I weekend possono attraversare periodi di disagio ma dovete provare a calmarvi! La seconda metà del mese vi protegge e le Stelle, soprattutto il Sole, vi sono favorevoli.

Toro Da domani si migliora e potrete contare su una Luna favorevole. I rapporti ritrovano armonia anche con coloro i quali sono stati vostri avversari. In amore dovete avere prudenza: possibili discussioni per via delle spese.

Gemelli Le prossime due giornate saranno particolarmente agitate e quindi consigliamo di fare attenzione! Potrebbero esserci problemi se avete preso accordi per un incontro.

Cancro Date più attenzione all’amore domani. C’è il rischio di vivere tensioni per le spese con il partner. Cielo favorevole per le trattative, entro fine mese occasione golosa in arrivo.

Leone Le prossime due giornate saranno importanti per fare chiarezza per via delle spese. Marzo sarà un mese di compromessi altrimenti litigherete. Venite incontro al partner, resistono alcune incertezze.

Vergine Guardatevi alle spalle in questi giorni, attenti soprattutto alle persone che reputate poco serie. Siate prudenti! In amore non trascurate il partner o ci saranno discussioni.

Bilancia Il meglio arriverà per voi nel weekend quando Marte e Venere saranno favorevoli. In amore avete bisogno di equilibrio e di mettere da parte l’orgoglio. Cercate di trovare un punto di contatto e siate più pazienti!

Scorpione Vivete un momento di perplessità, rischiate di sentirvi messi da parte in amore e lavoro. Prudenza e attenzione nei rapporti con i segno Ariete, Toro e Acquario.

Sagittario Domani sarete più decisi a muovervi ma qualcosa potrebbe comunque essere d’ostacolo. Il lavoro resta incerto nonostante Venere e Marte alleati. In amore periodo di slancio, tra mercoledì e giovedì Luna contraria può causare malessere.

Capricorno Sono giorni che dovete sfruttare al meglio perché a partire da venerdì sarete di nuovo sottotono. Le prossime 48 ore saranno intuitive, cercate di chiarire i conti in sospeso.

Acquario Fate attenzione nella giornata di domani. Potrebbero essere 24 ore di solitudine, l’ideale sarebbe avere qualcuno al vostro fianco. Iniziative in vista per il weekend.