Idea regalo festa del papà: cosa scegliere su Amazon?

Il 19 marzo è, ormai, alle porte. I figli sono in attesa di questo meraviglioso giorno per dimostrare tutto l’amore e l’affetto che nutrono verso il proprio padre. Quale occasione migliore per sorprenderlo con dei doni interessanti? Scopriamo, insieme, tutte le idee regalo per la festa del papà più innovative del 2022.

Idee regalo festa del papà: quali sono i doni più originali da scegliere su Amazon?

1. Portachiavi personalizzabile originale

Il portachiavi personalizzabile di Jewel, a forma di rullino fotografico, è un regalo particolare ed originale, perfetto per il proprio papà: questo dono è estremamente emotivo perché sarà possibile ricreare un vero e proprio album dei ricordi portatile. Come farlo? Vi basterà andare sulla pagina Amazon dedicata al prodotto, cliccare su “Personalizza ora” e caricare 10 foto che vi ritraggono nei momenti più dolci trascorsi insieme all’uomo più importante della vostra vita.

2. Portachiavi con scritta per i papà supereroi

Il vostro papà è, da sempre, il primo tra i supereroi. Questo è un regalo pensato appositamente per far sentire speciale ed invincibile l’uomo che vi ha donato la vita. Il portachiavi di Guoyu , dunque, è davvero perfetto per voi. Economico ma bellissimo, sorprenderà tantissimo il protagonista del 19 marzo.

3. Cornice con dedica. Idea regalo festa del papà per i figli più timidi

Stupenda è anche l’idea di regalargli una cornice personalizzata che dica “ti voglio bene papà“ al posto vostro. Quella proposta da Zep è in legno; di forma rettangolare, è adatta per foto 10 x 15, ideale da posizionare sul comodino o sulla scrivania dell’ufficio.

4. Una tazza a tema

Una tazza a tema è un regalo per ricordare al proprio papà quanto lui sia unico ed insostituibile. La tazza è in porcellana ed è perfetta per l’utilizzo in microonde e in lavastoviglie. Inoltre, presenta un tenerissima scritta sulla parte anteriore. Con questo regalo il vostro papà si sentirà, ogni mattina, l’uomo più fortunato dell’universo.

5. Guanto torcia Kezkals

Tra i regali più utili che potrete fare a vostro padre c’è il guanto torcia. Una volta indossato, basterà azionare i led posizionati in corrispondenza delle dita per illuminare il punto su cui dovrà lavorare.

6. Mousepad: idea regalo festa del papà per i più tecnologici

Per tutti i papà che lavorano al computer, un mousepad a tema potrebbe essere un regalo utilissimo per allietare le numerose ore di lavoro davanti ad uno schermo.

7. Cappello sportivo

Un padre sportivo gradirà sicuramente un cappello con visiera: la versione con la scritta “miglior papà di sempre” è ottima per l’occasione.

8. Cappello da chef da regalare ad un papà cuoco

Vostro padre è il cuoco più bravo del mondo? Allora il regalo giusto è il cappello “PapàChef”. Un mix di professionalità e delicatezza in un solo dono. Che cosa state aspettando?

9. Coppie di felpe padre figlio

Un’idea davvero dolcissima consiste nell’ acquistare una coppia di felpe identiche: una per il proprio papà ed un’altra per se stessi, in modo tale da indossare lo stesso indumento anche nel momento in cui non si è vicini fisicamente. Può esserci pensiero più amorevole di questo?

10. Una cartolina per scrivere un messaggio speciale

Originalissimo è il portafoto a cartolina. Sulla sinistra potrete posizionare la foto scelta e fissarla con un cuore calamitato mentre sotto la foto potrete far incidere la frase che preferite. Sulla destra, invece, dovrete segnare il nome del destinatario e quello del mittente.

Affrettatevi! Questi regali sono fantastici e renderanno felicissimo il vostro amatissimo papà!