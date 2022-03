Frasi Festa delle donne: tutte quelle che dovresti assolutamente leggere

L’ 8 marzo è la giornata internazionale della donna. È una ricorrenza fondamentale perché invita a ricordare e a riflettere, nella fattispecie, sulle conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile. Questa meravigliosa tradizione, istituita all’inizio del XIX secolo negli Stati Uniti, si è poi diffusa in Europa. Scopriamo, insieme, quali sono le frasi sulla festa della donna più significative di sempre.

“Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” .

(Oscar Wilde)