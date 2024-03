Pagani, trovato con quasi 2 kg di droga in casa: arrestato 23enne

di Rita Milione

Nei giorni scorsi, all’esito di una più ampia attività info-investigativa volta alla repressione dei traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha tratto in arresto un giovane di 23 anni di Pagani. Le indagini svolte hanno portato le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore presso l’abitazione del pusher, dove sono stati rinvenuti circa 2 kg di sostanza stupefacente, già pronta per essere posta in vendita.

Nello specifico, i militari hanno rinvenuto oltre 1,8 kg di hashish, suddiviso in 16 panetti e 30 bustine nonché 9 confezioni di marijuana, per un totale di oltre 30 grammi, già debitamente confezionato e marchiato, oltre alla somma in denaro contante pari a 150 euro. La droga, insieme al denaro contante, presumibilmente provento delle vendite, e al telefono cellulare con cui il soggetto teneva i contatti sia con i fornitori che con gli acquirenti, sono stati sottoposti a sequestro probatorio e messi a disposizione della Magistratura, mentre il responsabile, su disposizione del P.M. di turno presso questa Procura della Repubblica, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti 0 psicotrope.

L’operazione di servizio ancora una volta conferma il continuo e diuturno impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini della prevenzione del consumo di droghe ed alla repressione dei relativi traffici illeciti.