Frasi sulla guerra: tutte quelle non hai mai letto

La guerra tra la Russia e l’Ucraina sta dilagando completamente e la nostra memoria, come in un circolo proustiano, si fa portavoce di un richiamo sensoriale. Cerchiamo, ogni giorno, la motivazione nei libri, nei sogni, nei colori e nelle speranze. Ci sentiamo uniti empaticamente a persone che sono umane come noi. Scopriamo, insieme, tutte le frasi sulla guerra più intense di sempre. Riflettiamo, ricamiamo le nostre autocoscienze in modo tale che l’amore per la vita e per la conoscenza possa salvarci dal dolore e dal conflitto che naviga, prepotente, sulle nostre retine e nei nostri pensieri.

Frasi sulla guerra e la conoscenza come arma di difesa

“La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire.” (ALBERT EINSTEIN)

“Io sono il mio dio. Siamo qui per disimparare gli insegnamenti della chiesa di stato, e il nostro sistema educativo. Siamo qui a bere birra. Noi siamo qui per uccidere la guerra. Siamo qui per ridere della probabilità e vivere le nostre vite così bene che la morte tremerà a prenderci.” (CHARLES BUKOWSKI)

“C’è la grande, silenziosa, continua battaglia: la battaglia tra lo Stato e l’Individuo; tra lo Stato che chiede e l’Individuo che cerca di evadere le sue richieste. Perché l’individuo, lasciato a se stesso, a meno che sia un santo o un eroe, si rifiuta sempre di pagare le tasse, obbedire alle leggi, o andare in guerra.” (BENITO MUSSOLINI)

“Nel protestare contro una guerra, possiamo credere di essere una persona pacifica, un vero rappresentante della pace, ma questa nostra presunzione non sempre corrisponde alla realtà. Osservando in profondità ci accorgiamo che le radici della guerra sono presenti nel nostro stile di vita privo di consapevolezza. Se noi non siamo in pace, non possiamo fare niente per la pace.” (THICH NHAT HANH)