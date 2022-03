Oroscopo Branko di Mercoledì 2 Marzo 2022: Toro fortunato

Ariete Sono previsti ottimi risultati per voi e bellissime sorprese d’amore. In questa fase dovrete fare una riflessione sulle cose fatte e distinguere tra quelle andate in porto e quelle non riuscite.

Toro Le ambizioni che voi coltivate vanno rese concrete. Oggi verificate quanto potranno fruttarvi le vostre idee, questa Luna nuova in Pesci è fortunata.

Gemelli Urano e Sole indicheranno percorsi verso una maggiore realizzazione professionale. Il futuro sarà più attraente con un progetto innovativo che avrà tutto da elaborare.

Cancro I nostri rapporti con l’estero sono difficili però nel vostro caso si aprono nuove possibilità incredibili di successo lontano dal luogo di nascita. Oggi avete una fortuna immensa.

Leone Amici del Leone Sole è uscito dal vostro segno ma questa mattina c’è anche la Luna che vi sveglia con un diverso discorso. State attenti alle persone con cui trattate.

Vergine Avete un ottimo Saturno per il lavoro e un ottimo Mercurio purtroppo però questa Luna nuova non è a vostro favore. In questo periodo state dando troppo importanza alle cose.

Bilancia Cambiamenti radicali per voi nati del segno sono possibili, si stanno avvicinando. Dovete ancora superare questi ultimi transiti negativi di Marte ma quello che nasce in Pesci per il vostro lavoro è importante.

Scorpione Siete i più favoriti da questo novilunio che vi dà la possibilità di intraprendere qualcosa di straordinario.

Sagittario Amici del Sagittario prudenza con l’alimentazione e il benessere fisico. Abbandonatevi a questo mare di sensazioni che oggi provate.

Capricorno Sole in pesci è il vostro grande amico. Oggi potete vivere cose molto belle, il mondo è nelle vostre mani.

Acquario Amici dell’Acquario la Luna è troppo impegnativa, vi rende stressati. Il segno dei Pesci per voi è una miniera di possibilità, questo Giove può creare affari.