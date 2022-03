Sondaggi: Fratelli D’Italia stacca il Partito Democratico

Nei sondaggi, il partito di Giorgia Meloni si conferma al primo posto. Il PD segue con il 21,3%, mentre la Lega continua a scendere

Un affondo deciso. I sondaggi non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Il primo partito italiano è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che stacca sempre più il maggior competitor, ovvero il Partito Democratico. A dirlo, è l’ultimo sondaggio effettuato da SWG sulle intenzioni di voto. La formazione di destra si staglia in prima posizione con il 21,9%, in crescita di 0,4% rispetto ad una settimana fa.

A strettissimo giro di posta, c’è il PD, che cresce dello 0,1% e si posiziona al 21,3%, rispetto al 21,2% di una settimana fa. Rimane stabile al terzo posto la Lega. Il partito di Matteo Salvini, però, scende drasticamente dal 17% della scorsa settimana a circa il 16,2%. Una discesa che sembra inarrestabile, a questo punto. In leggera risalita, invece, il Movimento 5 Stelle, che torna al 13%, rispetto al 12,6% della scorsa rilevazione.

Nei sondaggi, c’è poi spazio per Forza Italia (8,1%, in calo dello 0,1). Più in basso troviamo la federazione tra Azione e +Europa al 5,2% (con un progresso dello 0,4%) e Italia Viva al 2,5% (in crescita dello 0,2%). Livello raggiunto anche da Mdp-Articolo 1, che ha guadagnato lo 0,1%. Seguono Italexit con Gianluigi Paragone al 2,2% (in crescita dello 0,2%), Sinistra Italiana al 2,1%, i Verdi al 2%. Gli indecisi, però, restano al 42%.