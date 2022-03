Matteo Faustini: ecco il testo e il video de “L’ultima parola”

Da pochi giorni è uscito il nuovo singolo di Matteo Faustini dal titolo “L’ultima parola“, un brano presentato in gara a “Una Voce Per San Marino”, contest internazionale per la selezione del rappresentante sammarinese all’Eurovision Song Contest 2022.

«“L’ultima parola” è un brano che ho scritto per chiedere scusa. Non sappiamo quanto tempo abbiamo, ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Ne vale quindi la pena di rifugiarsi nell’orgoglio aspettando di poter dire alla prima occasione “te l’avevo detto”? Secondo me, no. È una riflessione sulla parola “scusa”, l’ultima della canzone, con la speranza di costruire dei nuovi ponti e non dei muri», ha raccontato Matteo Fausini.

Il videoclip del brano “L’ultima parola“, diretto da Francesco Ferri Faggioli, è ispirato al film “In Time” di Andrew Niccol e vede come protagonisti quattro storie di quattro generazioni diverse, due con un epilogo positivo e due non. Una lezione sul mettere da parte l’orgoglio e chiedere scusa il prima possibile, perché non sempre è vero che è “meglio tardi che mai”.

La copertina del nuovo singolo, ideata da Matteo stesso, rafforza il messaggio che il brano e il video vogliono lasciare e raffigura il cantautore con un mazzo di fiori pronto a chiedere scusa. Dall’altra parte della porta, però, c’è una clessidra che indica che il tempo è scaduto, che ormai è troppo tardi.

Testo

Anche se mi dai la colpa

Anche se chiudi la porta

Io torno a casa

Torno a casa

Quanto è facile farsi del male

Quanto è facile piangere sale

Siamo tutti bravi a far le vittime

Ma quanto costa spegnere l’orgoglio

Perché si ha paura del confronto

Mi dispiace suona troppo debole

Siamo bombe nucleari

Dentro a un cuore instabile

Perché se l’amore è forte

Chi lo prova è fragile

Questa vita mi sta stretta

Ma con te è più comoda

Nei tuoi abbracci la paura scivola

Anche se mi dai la colpa

Anche se chiudi la porta

Io torno a casa

Torno a casa

Anche se brucia la rabbia

E chiederci scusa non basta

Io torno a casa

Torno a casa da te

I tuoi occhi hanno parole e io vorrei abitarli

Tra pregi e difetti scelgo entrambi

In amore vince chi sa perdere

Perché scusa non è una parola, ma un gesto

E se non mi parli adesso

Attraverserò l’orgoglio per portare

Una matita al tuo silenzio

Siamo bombe nucleari

Dentro a un cuore instabile

Perché se l’amore è forte

Chi lo prova è fragile

Che questa vita mi sta stretta

Ma con te è più comoda

Nei tuoi abbracci la paura scivola

Anche se mi dai la colpa

Anche se chiudi la porta

Io torno a casa

Torno a casa

Anche se brucia la rabbia

E chiederci scusa non basta

Io torno a casa

Torno a casa da te

Da te

Anche se mi dai la colpa

Anche se chiudi la porta

Io torno a casa

Torno a casa (torno a casa)

Anche se brucia la rabbia

E chiederci scusa non basta

Io torno a casa (torno a casa)

Torno a casa (torno a casa)

Da te

Torno a casa (aanche se brucia la rabbia)

Torno a casa da te (e chiederci scusa non basta)

Da te (io torno a casa)Siamo solo due testardi

Ma la mia testa è più dura

Voglio sempre avere l’ultima parola quindi

Scusa