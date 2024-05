Anticipazioni Tempesta D’Amore, la puntata di oggi 8 Maggio

di Redazione ZON

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata dell’8 Maggio

Josie dice a Paul che il corso a Parigi con Thibault de Lalue è stato fantastico e rivela che l’uomo le ha offerto di lavorare per lei in quello che sarebbe anche un percorso di perfezionamento professionale. Alexandra, intanto, va da Shirin e le dice la verità. Anche Markus va da Shirin, le ricorda che sono stati loro a farle avere i quarantamila euro e dice che è pronto ad aggiungerne altri diecimila se lei non renderà pubblica la vicenda, poi visto che lei rifiuta, le dice che se rende pubblica la vicenda sarà costretto ad agire legalmente contro di lei.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro