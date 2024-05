Oroscopo Branko Mercoledì 7 Maggio 2024: Acquario polemico

Ariete Il novilunio in Toro porterà sicuramente una ventata di novità e di nuove opportunità nella vostra vita. Toccherà a voi saperle cogliere al volo mettendo da parte la diffidenza e le reticenze.

Toro Il novilunio nel vostro segno bacerà soprattutto l’amore e le storie sentiementali più solide. Chi è ancora single dovrebbe cercare di guardarsi attorno.

Gemelli La Luna nuova vi porterà ad essere molto nostalgici e a rivangare il passato con grande facilità. Dovreste concentrarvi di più sul vostro futuro e pensare meno a ciò che è stato.

Cancro La Luna e Venere in aspetto positivo favoriranno soprattutto gli incontri speciali. Questo è il momento di uscire un po’ di più e di aprirvi alla socialità.

Leone La Luna nuova e Venere renderanno un po’ ostile l’amore, soprattutto per quelle coppie che si trascinano avanti da lungo tempo. In arrivo incomprensioni anche in famiglia.

Vergine Venere attiva nel segno stuzzicherà soprattutto l’amore e l’ambito sentimentale. Chi è più intraprendente potrebbe conoscere una persona intrigante.

Bilancia Periodo molto buono soprattutto dal punto di vista finanziario. Se state cercando qualcuno che finanzi i vostri progetti, dovrete cercare di non demordere.

Scorpione Questa Venere in aspetto capriccioso porterà una ventata di negatività in amore. Se avete a che fare con un ex particolarmente assillante e agitato, avrete davvero una brutta gatta da pelare.

Sagittario La Luna nuova in Toro potrebbe portare una ventata di positività nel lavoro. Soprattutto coloro che devono superare un esame o un concorso, potrebbero ottenere ciò che desiderano. Potrebbero nascere nuove e fertili collaborazioni.

Capricorno Questa combinazione di pianeti con la Luna in Toro e altri pianeti in aspetto favorevole, renderanno molto più intrigante l’amore e la passione.

Acquario Con la Luna e Venere in quadratura questa giornata si profila piuttosto complicata sul piano dei rapporti personali. Ci saranno tante discussioni e polemiche.