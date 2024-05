Champions League 2024: ecco quando si gioca la finale

di Antonio Jr. Orrico

L’ultimo atto di una cavalcata, come al solito, entusiasmante. La Champions League 2024, con l’andata di ieri sera e stasera, conoscerà i nomi delle sue finaliste, sulla base anche di ciò che capiterà al ritorno. Chi solleverà la Coppa dalle ‘grandi orecchie’ nella capitale londinese? Il Manchester City detentore del trofeo (vinto l’anno scorso battendo l’Inter) è stato eliminato nei quarti dal Real Madrid di Carlo Ancelotti (allenatore che di trofei ne ha conquistati ben 4 in panchina, oltre alle 2 da giocatore).

I nomi delle possibili finaliste sono già famigerate e conosciute. Una di queste è proprio il Real Madrid, come detto precedentemente. I “blancos” dovranno sfidare il Bayern Monaco per accedere alla finale ufficiale. Ieri sera, invece, è andata in scena la semifinale di ritorno, che con la massima sorpresa da parte di tutti gli spettatori, ha decretato il Borussia Dortmund, capace di vincere 1-0 al Parc Des Princes di Parigi, come prima finalista.

La seconda semifinale, invece, si terrà questa sera. I blancos oppure il Bayern Monaco se la vedranno con la formazione tedesca nella cornice splendida dello stadio di Wembley, a Londra, che ha una capienza di 90mila spettatori ed è stato riaperto al pubblico nel 2007 dopo lavori di ristrutturazione radicali. Chi solleverà la coppa dalle grandi orecchie quest’anno? Ma soprattutto, quando sarà possibile vedere la finale tanto ambita della Champions League 2024?

Scopriamolo insieme.

Champions League 2024: quando si giocherà la finale

La data c’è già. La finale di Champions League 2024 si giocherà sabato 1 giugno alle 21. Per la prima volta dopo undici anni, il Borussia Dortmund ritornerà sul palcoscenico della partita calcistica più importante d’Europa. Nel 2013, infatti, fu il Bayern Monaco a trionfare nella finale tutta tedesca contro i gialloneri allora guidati da Jurgen Klopp. Numeri alla mano. Se sarà il Real Madrid a prevalere porterà a 15 il numero di Coppe dei Campioni/Champions ottenute nella sua storia.

Se sarà il Bayern Monaco aggiungerà la settima tacca alla collezione. Dall’altra parte, invece, il secondo successo della storia per il Borussia Dortmund. Cosa accade in caso di parità al termine dei tempi regolamentari? Il regolamento è ormai noto: saranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti. Se nemmeno durante questo periodo di extra-time ci sarà una variazione di risultato, al termine dei 120 minuti, il trofeo verrà attribuito ai calci di rigore.

Soprattutto, con la finale di Champions League 2024, si chiuderà anche l’esperienza della attuale Champions, così come siamo stati abituati finora a vederla. A partire dalla prossima edizione (2024-2025) cambierà tutto. La “vecchia” fase a gironi sarà sostituita con un campionato unico a cui prenderanno parte più squadre (36) rispetto a quelle attuali. Le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi di finale, quelle piazzate dalla 9ª alla 24ª disputeranno i playoff per completare la griglia degli accoppiamenti.