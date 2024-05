Salerno, ci sarà una sospensione idrica in via Seripando

di Antonio Jr. Orrico

Il gruppo Sistemi Salerno ha ufficialmente reso noto che l’Enel ha comunicato che per interventi di manutenzione sulla rete elettrica di via Girolamo Seripando sospenderà la fornitura elettrica Giovedì 9 Maggio 2024 dalle ore 08.30 alle ore 16.00. Proprio in virtù di questa sospensione, sarà infatti disattivato l’impianto di rilancio a servizio della rete idrica.

Si comunica quindi che, sarà sospenderà l’erogazione idrica dalle ore 08.30 alle ore 16.30 di Giovedì 09.05.2024, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Girolamo Seripando, dal civ. n° 16 al civ. n° 28 e dal civ. n° 29 al civ. n° 43

L’avvertenza principale per Salerno è che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.