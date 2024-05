Aprile 2024: si tratta del mese più caldo della storia

di Antonio Jr. Orrico

Una situazione sempre più critica. Il mese di aprile 2024 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell’aria in superficie di 15,03 gradi, 0,67°C sopra la media di aprile del trentennio di riferimento 1991-2020 e 0,14°C sopra il record precedente dell’aprile 2016. La situazione è davvero critica. A certificarla è stato Copernicus, il servizio meteo dell’Unione Europea, specificando che si tratta dell’undicesimo mese consecutivo che risulta il più caldo mai registrato.

Il mese del 2024 è stato anche di 1,58°C più caldo rispetto alla media di aprile dell’epoca pre-industriale (1850-1900). La temperatura media per l’aprile del 2024, per ora inerente solo il continente europeo, è stata di 1,49°C sopra la media di aprile del trentennio 1991-2020, rendendolo il secondo aprile più caldo mai registrato in Europa. I record negativi, però, non sono assolutamente finiti. La temperatura globale della superficie del mare ad aprile 2024 fra il 60esimo parallelo Sud e il 60esimo Nord è stata di 21,04°C, il valore più elevato mai registrato per questo mese.

Aprile, inoltre, è stato il 13° mese di seguito in cui la temperatura globale della superficie del mare è stata la più alta mai registrata in quel mese. A dirlo è stato Carlo Buontempo, direttore del Servizio Cambiamento climatico di Copernicus: “El Niño ha avuto il picco all’inizio dell’anno e le temperature della superficie marina nel Pacifico orientale tropicale stanno ora tornando verso condizioni neutrali. Comunque, mentre le variazioni di temperatura legate ai cicli naturali come El Niño vanno e vengono, l’energia supplementare accumulata negli oceani e nell’atmosfera da concentrazioni in aumento di gas serra continueranno a spingere le temperature globali verso nuovi record.“