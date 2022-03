Gf vip, scontro in diretta tra Soleil e Alex Belli

Gv vip, la serata di ieri è stata memorabile. La doppia eliminazione ha visto l’abbandono della casa del Gf da parte di Miriana Trevisan e Soleil. Quest’ultima, da sempre considerata una delle favorita, risulta essere una delle eliminazioni più scottanti del programma su Canale 5.

Anche ieri è andato in onda il solito teatrino che vede protagonisti Soleil, Alex Belli e Delia. Infatti, durante il programma, l’ex attore di Centovetrine ha avuto un confronto con Soleil.

Una lettera quella di Alex in cui scrive: “Il nostro addio non è stato degno del nostro rapporto. Voglio essere chiaro con te la nostra amicizia non prevedeva gelosia, mi chiedevi di rimettere apposto il mio rapporto con Delia ma mi dimostravi altro ed è per quello che ho voluto far uscire quello che avevi dentro il cuore. Non per ferirti ma per la verità. La mia vita e il io cuore ha sempre avuto una direzione verso Delia, dentro di me resterà impressa quella ragazza guerriera che si protegge con la sua corazza. Mi rende felice che tra te e Delia ci sia pace e chiarezza e ricorda amare non è un reato”.

Una lettera in cui Soleil scoppia a ridere: “Inutile come tutte le cose che fa per poter rientrare. Pure io ripensavo a come si sia rovinata la nostra amicizia, sta continuando a sottolineare come il mio cuore vada in protezione. Io ero gelosa per la nostra amicizia e non per Delia, ha cercato di offuscare e nascondere la nostra amicizia era la prova che non era vero. Mi dispiace ma non mi son ormai innamorata di te, altrimenti avrei fatto di tutto per renderlo aperto. Sei tu quello che è caduto e sbandato».

Alex da dietro il vetro conclude dicendo: “La cosa che mi dispiace è che io sono entrato perché la priorità era Delia, ma possiamo veramente buttare via quello che abbiamo vissuto? Io non voglio assolutamente astio.

All’uscita di Soleil dalla Casa del Gf arriva l’ultima stoccata tra i due. “Flight down” chiosa Belli a chiusura di tutto: a questo punto anche della loro amicizia.