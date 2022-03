Vittorio Brumotti svela: “Io bullizzato, ma da sempre al fianco dei più deboli”

Vittorio Brumotti svela il suo passato difficile. Ecco le sue parole: “Ero lo sfigato: io bullizzato, ma da sempre al fianco dei più deboli”

BULLISMO: IL RACCONTO DI VITTORIO BRUMOTTI– Vittorio Brumotti, celebre volto di Striscia La Notizia, ha raccontato il suo passato difficile ai microfoni di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 nei weekend. Ecco riportate di seguito, le sue dichiarazioni, riprese anche dai colleghi di “Tg Com 24”: “Me ne hanno fatte di ogni, a 13 anni mi hanno chiuso tra le porte dell’autobus, ma l’ho presa sempre sul ridere”.

Poi Vittorio Brumotti riceve la primi bici a 11 anni; a 14 è già un “piccolo imprenditore” in cerca di uno sponsor per le sue gare. Cerca in tutti i modi di rendersi subito indipendente per inseguire i suoi sogni: lavora in fabbrica per allenarsi di sera, mentre invece, chiaramente, molti suoi coetanei pensavano soprattutto a divertirsi. Per il noto personaggio televisivo al centro di tutto ci sono la famiglia e la sua fidanzata, Annachiara: il suo esatto opposto. Oggi Brumotti continua a svolgere egregiamente il suo lavoro a Striscia La Notizia e il bullismo subito da piccolo, per fortuna, è solo un lontano ricordo.

