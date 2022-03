Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 9 Marzo 2022: Leone instabile

Ariete Tante novità in arrivo in amore, soprattutto per chi è stato solo fino ad oggi. Sul lavoro dovete avere pazienza con chi non vi da ragione, sentite la necessità di portare avanti nuovi progetti.

Toro Luna favorevole in amore, questo vi da la possibilità di dialogare di più. Siete lucidi in questo periodo, potete rimediare a qualche errore. Se non riuscite a superare alcune tensioni, mettetele da parte.

Gemelli In amore dovete andare cauti in questo periodo. Le relazioni durature e stabili sono sicuramente quelle più forti. Nel lavoro cercate di non rendere troppo grandi alcuni problemi che possono presentarsi.

Cancro In amore vivete un periodo di tensione ma Venere non è più contraria quindi ci sono margini per dialogare. Nel lavoro novità positive in arrivo.

Leone Non ha senso discutere in amore per questioni futili e di poca importanza. Cercate stabilità sul lavoro ma dovrete aspettare Maggio per le novità.

Vergine I rapporti nati di recente devono essere guardati con attenzione e curati. Dovreste ripartire da zero sul lavoro ma non è facile soprattutto se lo avete voluto voi.

Bilancia In amore buoni incontri in vista grazie a questa posizione della Luna. Attenzione a risolvere le questioni economiche.

Scorpione Dubbi in amore, siete troppo legati al passato e questo vi limita. Giove favorevole aiuta le questioni di lavoro, potrebbero esserci soddisfazioni a breve.

Sagittario Giornata importante per l’amore, potreste finalmente liberarvi di un peso. Siete chiamati a fare scelte per il futuro, soprattutto in ambito lavorativo, e si potrebbe concludere un progetto importante.

Capricorno Ogni incontro di questi giorni potrebbe avere un riscontro positivo, parliamo del lato sentimentale e affettivo. Sul posto di lavoro potreste vivere attimi di difficoltà ma dovete affrontarli e ripartire subito.

Acquario Luna in aspetto favorevole, questo vi rende forti in amore e qualche situazione che sembra persa può essere recuperata.