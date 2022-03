Vladimir Putin: la sua vita privata, tra terrore e segreti

La vita privata di Putin è sempre stato un grande punto interrogativo. Fino ad ora sappiamo che, durante il corso della sia vita, si è sposato con Ljudmila Aleksandrovna Putina, con la quale è finita nel 2013. Le due figlie avute da Ljudmila si chiamano Maria e Katerina e, per ragioni di sicurezza, hanno anche cambiato il loro nome. Dal 2013 Putin, 69 anni, sembra essere ufficialmente single anche se se il suo nome è stato spesso accostato ad Alina Kabaeva.

Chi è Alina Kabaeva?

Alina Kabaeva è un’ex ginnasta e una modella russa con cittadinanza uzbeka. La 38enne, vincitrice di un oro olimpico e di ben nove ori mondiali, è finita nel mirino del gossip. Stando alle più recenti notizie, Alina sarebbe fuggita in Svizzera e si sarebbe nascosta in uno chalet segretissimo assieme ai quattro figli, il cui padre è proprio Vladimir Putin. Sarà vero?

Vladimir Putin e la spaventosa “paranoia”

Uno psicologo, che ha assistito alle videochiamate tra il presidente francese Emmanuel Macron e Vladimir Putin, ha provato ad analizzare la menti del presidente russo: “Putin è paranoico“. Secondo l’esperto, infatti, Putin avrebbe perso la ragione e nessuno avrebbe il coraggio di rivelare quanto stia diventando pericolosa la situazione in Russia.

Gli effetti del long covid su Vladimir Putin

Laurie Garrett, giornalista scientifica americana e vincitrice del Premio Pulitzer a tal proposito afferma: Putin è “incapace di ragionare, forse per gli effetti del long Covid, ed è in preda a un delirio d’onnipotenza”. Infatti, secondo la professionista, Putin sarebbe nel pieno degli effetti causati dal “long covid”. Questa condizione fisica, infatti, causa perdita di lucidità mentale e spaesamento ed è stata statisticamente riscontrata in molte persone guarite dalla malattia.

Vladimir Putin e il presunto tumore

Molte persone si sono soffermate sul viso gonfio e mal messo di Putin e si pensa possa essere dovuto all’assunzione di farmaci antitumorali. Secondo il britannico Daily Mail Vladimir Putin soffrirebbe di un tumore intestinale all’ultimo stadio e questa guerra all’Ucraina sarebbe il suo ultimo atto per passare alla storia.

Vladimir Putin e la chirurgia estetica

Pare che Vladimir Putin abbia fatto ricorso a numerosi interventi estetici per preservare un aspetto giovane e rallentare, quanto più possibile, l’invecchiamento. A causa del presunto tumore, pare che l’uomo si sia molto spaventato in seguito alla diffusione del Covid. Non a caso, infatti, è diventato così maniacale nella lotta alla malattia.

Quale sarà la verità? Che profilo psicologico ha davvero Putin? Ma, cosa più importante di tutte, lo scopriremo mai?