Anticipazioni Isola dei Famosi, già out un concorrente?

Anticipazioni Isola dei Famosi. Lunedi prossimo sarà il debutto del nuovo reality show targato Mediaset. Alla conduzione sempre Ilary Blasi su Canale 5.

Ebbene siamo in grado di dirvi sia il cast ufficiale dei partecipanti che prenderanno parte al programma. Da segnalare fra i partecipanti nel gruppo femminile dei single anche la modella Jovana Djorkevic, moglie del calciatore serbo, ex Chievo e Lazio, Filip Djordjevic.

Coppie

Guendalina e Edoardo Tavassi (coppie)

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni (coppie)

Lory Del Santo e Marco Cucolo (coppie)

Jeremias e Gustavo Rodriguez (coppie)

I Cugini di Campagna (coppie)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (coppie)

Single donne

Ilona Staller (single)

Floriana Secondi (single)

Roberta Morise (single)

Estefania Bernal (single)

Jovana Djorkevic (single)

Single uomini

Marco Melandi (single)

Antonio Zequila (single)

Roger Balduino (single)

Blind (single)

Nicola Vaporidis (single)

Una notizia trapela tra i social e non solo. Secondo quanto trapelato anche dal portale Isa e Chia, l’influencer Deianira Marzano avrebbe rilevato che Silvano Michetti sarebbe risultato positivo al Covid. Nelle anticipazioni emerse sembrerebbe che durante uno dei servizi fotografici di tutti i concorrenti proprio uno dei I Cugini di campagna sarebbe risultato positivo e non è riuscito a partecipare allo shooting. Sarà vero? Aspetteremo per capirne di più. Nel frattempo nulla di ufficiale è trapelato.