Anticipazioni l’Isola dei Famosi 2022, ecco i possibili naufraghi

L’Isola dei Famosi è in arrivo. Il programma condotto da Ilary Blasi prende sempre più forma. La messa in onda del programma è prevista per il 21 Marzo. Il programma, infatti, verrà lanciato 1 settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Sul web, nel frattempo, impazza il toto naufraghi della nuova edizione dell’Isola: su Twitter gira forte il nome di Clemente Russo e la moglie Claudia Maddaloni.

Le voci sono forti circa la presenza (ormai data per certa) di Lory del Santo e il fidanzato Marco Cuocolo, Guendalina Tavassi e il fratello. La lista si allunga con altri papabili naufraghi che vedono Jeremias Rodriguez in coppia con il padre Gustavo, Nicolas Vaporidis, Ivona Staller, Matilde Brandi e Floriana Secondi.

Insistente anche la pista che porta a Gianluca Tornese e Roberta Morise, mentre è forte la suggestione dei Cugini di Campagna ma quest’ultima ipotesi ci sentiamo di scartarla.

Non ci resta che aspettare news ufficiali da Mediaset. Nel frattempo ci godiamo ancora le vicende del Grande Fratello Vip.