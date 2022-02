Gf vip, la rabbia della sorella di Alessandro Basciano

Gf vip, continua a tenere banco il provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano. Come abbiamo visto durante la puntata andata in onda giovedi 17 febbraio. La causa scatenante è stata una lite avvenuta nel tardo pomeriggio tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nei confronti di Sophie e Alex Belli.

Il primo provvedimento disciplinare è stato quindi per Alessandro, ma molti pensano che il provvedimento è stato iniquo, Sono tanti i comportamenti discutibili e poco consoni assunti dai diversi concorrenti tra cui alcuni li abbiamo raccontati anche noi della redazione di Zon in qualche nostro precedente articolo.

A tal proposito è scoppiata la polemica su Instagram della sorella del concorrente Gf Alessandro Giorgia Nicole che ha senza mezzi termini accusato il programma di aver trattato il fratello come un mostro.

“In sei mesi di Gf non sono mai stati presi provvedimenti in termini di parole offensive, minacce, mani addosso e non è mai stato preso un provvedimento perché tutti hanno fatto il loro. Perché proprio con Alessandro che ha avuto un’esagerazione? E se dopo questo provvedimento lui esce ci faremo sentire perché non è giusto”.

Ad accompagnare lo sfogo anche il video di una famosa lite tra Aldo Montano e Alex Belli. “Premetto che non ho nulla contro Montano perché mi piace tantissimo e nulla contro Belli però, anche qui, non è stato preso un provvedimento come in tante altre discussione con parole pesanti. Come mai?”