“Alessandro Cattelan: Una semplice domanda”: il docu-show arriva su Netflix

“Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda”, il docu-show Netflix suddiviso in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, arriva dal 18 marzo su Netflix.

Da dove nasce l’idea di questo show?

L’idea che ha dato origine a questo programma è di una tenerezza infinita e nasce, in una sera d’estate, dalla risposta ad una domanda che la figlia di Cattelan, Nina, rivolge al conduttore:

-Papà, come si fa ad essere felici?

-Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere che cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?

La ricerca della felicità: il viaggio di Alessandro Cattelan

“Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda” si basa proprio sullo scopo primigenio di ricercare la felicità, di indagare su di essa e di trovarla, al fine di vivere la vita che si desidera.

Per realizzare e concretizzare questo obiettivo Cattelan viaggerà, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche ed irripetibili con personaggi che lo supporteranno e lo aiuteranno in questa missione di crescita personale e di evoluzione interiore.

Chi saranno i personaggi di “Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda”?

I personaggi che Alessandro ha coinvolto sono:

1) Roberto Baggio

2) Geppi Cucciari

3) Elio

4) Francesco Mandelli

5) Paolo Sorrentino

6) Gianluca Vialli