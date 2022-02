Gf vip, scontro tra Nathalie e Jessica. Cosa è successo?

Gf vip continuano gli scontri all’interno della casa. Dopo l’ingresso di Alex Belli che ha completamente destabilizzato Soleil e Delia ad animare le dinamiche di casa ci hanno pensato Nathalie e Jessica.

Argomento della discussione presunti furti di cibo all’interno della casa. “Nathalie sei la prima che rubi il cibo lo sappiamo tutti e chiudiamo gli occhi – ha esordito Jessica. Ma parli proprio tu che stai a guardare anche il numero di chicchi di riso? Dimmi cosa mi sono rubata ha tuonato la Caldonazzo.

“Riso, banane e sottilette accusa Jessica“, ” “e tu che ti sbrani la bresaola con le mani?” controbatte la Caldonazzo.

“Lo sanno tutti che ti rubi il cibo e ti prendiamo in giro” è la frase che fa inferocire la Caldonazzo. Il finale è una serie di botta e risposta e frecciatine. L’ambiente al Gf è bollente e gli scontri sembrano non placarsi.

Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè già ebbero uno scontro pochi giorni fa. Argomento della discussione il rapporto con Barù molto vicino alla Caldonazzo. Queste le parole di Nathalie su Jessica: “Vedeva che lei continuava a sparlare, non c’era niente tra loro, anche io avrei voluto giocarci e scherzarci di più con lui in questi mesi, c’è sempre stata quella proprietà privata che non ha senso.”

Antiche ruggini che oggi sono esplose.