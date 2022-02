Alex Belli rientra in casa: “Metti fine a questo film”

Al centro delle vicende del Grande Fratello Vip troviamo nuovamente il triangolo Soleil – Alex – Delia. Durante l’ultima puntata del reality show, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alex Belli di rientrare nella casa per circa 15 giorni nel tentativo di chiarire con le due donne e, finalmente, scegliere da che parte stare.

Prima di raccontare il colpo di scena, vi ricordiamo che la prima finalista del Gf Vip è proprio Delia Duran che sembra essersi trasformata nelle ultime settimane. Nel corso della puntata, Alfonso ha mostrato una clip sull’evoluzione di Delia Duran e Nathalie ha espresso parole molto dure nei confronti di Soleil sul “triangolo” Delia-Alex-Soleil: “Se vedi una donna che soffre fatti da parte senza essere sempre nel mezzo”. La risposta di Soleil non è tardata ad arrivare “Nathalie ha sempre parole dure nei miei confronti. Io mi sono tirata fuori da tempo è solo Alex che mi tira sempre dentro. Sono anche stanca di questo ruolo“.

Per chiarire una volta per tutte questo ridicolo teatrino, alla fine della puntata, Alfonso Signorini ha chiamato al centro dello studio Alex Belli e gli ha fatto una proposta, anche se, vi ricordiamo che durante l’intervista a Verissimo Alex è stato smascherato dall’attenta Silvia Toffanin “Non credo che tu sparisca dalla tv… secondo me dici così perché farai una quarantena per entrare in casa. Non sei furbetto solo tu, caro”.

“Il Grande fratello vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno per mettere fine a questo film, a questa soap d’amore, e decidere se scegliere Delia o Soleil o chi ti pare” ha commentato Alfonso Signorini nonostante il disappunto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. L’ingresso di Alex è previsto nelle prossime settimane dopo la quarantena che dovrà fare prima di rimettere piede all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Cosa succederà?