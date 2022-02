Festa di San Valentino, le idee regalo per lui e per lei

Fasta di San Valentino: hai già in mente i regali per lui? Il 14 febbraio è da sempre considerata la festa degli innamorati. Viene festeggiato il 14 febbraio nel giorno in cui si ricorda la morte di San Valentino, avvenuta all’età di 97 anni nel 273, quando venne decapitato da un soldato romano agli ordini dell’imperatore Aureliano.

La leggenda ci racconta come San Valentino fu scelto come patrono degli innamorati, poiché fu il primo a celebrare l’unione tra un legionario romano e una donna cristiana.

Arrivati alla festa di San Valentino si arriva alla fatidica scelta cosa regalare al mio partner? Un regalo originale? Come sorprenderla?

In questo articolo vogliamo darvi qualche idea regalo, in modo che riusciate a stupire la vostra anima gemella.

Festa di San Valentino: idee regalo per lei

Scatola Lindt

Per un felice San Valentino NARAMAKI ti consiglia questa semplice e originale idea regalo. Scatola a forma di cuore della Lindt Lindt di cioccolato fondente 70%, 96 g.

Rosa Eterna

Ogni rosa è composta da rose vere fresche attraverso un processo di conservazione unico, che non appassirà mai, implicando amore eterno. Nessuna irrigazione o gestione richiesta, conservare in un luogo fresco e lontano dalla luce solare diretta. Le rose possono rimanere fresche a lungo e sono chiamate rose eterne.

Set di candele profumate

Questo set regalo di candele profumate ha lavanda, fresia, vaniglia francese e rosmarino, 4 odori, profumi forti, aria fresca e sonno profondo. Regalo delicato: il set regalo di candele è un regalo per le donne. Viene fornito con una splendida scatola regalo e un biglietto squisito, senza bisogno di pacchetti extra o biglietti di auguri.

Festa di San Valentino: idee regalo per lui

Chiave universale

È un regalo unico di San Valentino per uomini, fidanzati e marito. Un regalo utile e pratico per lui. Concentrandosi sul concetto semplice ed efficace, questa chiave universale può adattarsi istantaneamente a qualsiasi dimensione o forma, adatta a dadi standard da 1/4″ a 3/4″ e metrici da 7mm a 19mm e altri oggetti di varie forme e dimensioni. È dotato di adattatore per trapano, facile da collegare con la maggior parte dei trapani elettrici, cacciaviti e set di cricchetto manuale. La chiave universale si adatta istantaneamente alla maggior parte dei dadi metrici, dadi ad alette, dadi rotti, dadi spogliati, bulloni ad occhio, dadi quadrati, esagoni e la maggior parte della forma irregolare. Grande aggiunta alla vostra cassetta degli attrezzi, regalo fresco per gli uomini.

Cappello Bluetooth

il cappello Bluetooth a doppia maglia Hinshark mantiene la testa calda e ti consente di goderti la musica senza dover indossare cuffie aggiuntive. Il Cappellino viene fornito con una garanzia di e supporto tecnico a vita.

Set regalo da uomo

Cintura, portafoglio e orologio per sorprendere il tuo lui a San Valentino. Un regalo utile ed elegante.