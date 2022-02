Mascherine: dall’11 febbraio non saranno più obbligatorie all’aperto

Sta per arrivare anche l’11 febbraio e da quel giorno non sarà più previsto l’obbligo per le mascherine all’aperto, a prescindere dal colore della Regione.

A confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto nella trasmissione Tagadà su La7:

“Sono certo che dall’11 di febbraio in Italia cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto non solo per le zone bianche, ma per l’intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza”.

È prevista anche una possibile riapertura delle discoteche e un cambio di capienza negli stadi. Circa le vaccinazioni, per fine marzo è previsto il completamento delle terze dosi.

Quanti sono gli italiani positivi al Covid?

Sono sotto i due milioni gli italiani attualmente positivi al Covid: stando al bollettino del ministero della Salute sono 1.990.701, un dato che non si registrava dal 9 gennaio, quando erano 1.943.979. Il record dall’inizio della pandemia è stato raggiunto il 23 gennaio scorso, con 2.734.906 italiani positivi.

Le parole del Ministro della Salute

Il ministro della Salute Roberto Speranza sostiene:

“Siamo ancora in fase di lotta ma i segnali sono incoraggianti. Parla di una crescita del 30% dei casi in una settimana. Questo è stato possibile grazie ad una campagna vaccinale straordinaria”.

Come deciderà De Luca in merito all’uso delle mascherine?

L’obbligo di mascherina all’aperto rimarrà per qualche altra settimana in Campania, come ha annunciato il governatore della Regione De Luca:

“Le mascherine? In Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Non è così, bisogna essere estremamente prudenti. E’ chiaro che ci avviamo verso l’esaurimento della quinta fase di contagio, la situazione sta migliorando nettamente, ma credo che sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina nel momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste e festini”.