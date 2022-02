Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 9 Febbraio 2022: Toro pragmatico

Ariete Questa giornata di mercoledì per l’Ariete si apre con una Luna molto favorevole e riteniamo che i prossimi tre giorni siano di grande interesse per questo segno zodiacale. Certo non abbiamo ancora le stelle libere nella Primavera e quella fase importante che si vivrà nella parte centrale di quest’anno; però è bello sapere che siete oltre i problemi del passato e state pensando a fare delle cose nuove; e tra l’altro in questa parte della settimana potete avere anche delle buone risposte.

Toro Il segno del Toro è molto importante che adesso abbia un amore stabile; il vostro carattere è pragmatico e cercate anche stabilità nel lavoro; ma ora bisogna ritrovare una certa tranquillità anche a livello emotivo e quindi tutto quello che potete fare in questo periodo per risalire la china per ritrovare un po’ di serenità familiare è importante; il lavoro conta ma contano anche le ore da dedicare ai sentimenti consigliamo tra sabato e domenica di dare più spazio alle relazioni.

Gemelli I Gemelli oggi sembrano più allegri o quantomeno tra mercoledì e venerdì potranno concludere qualcosa d’importante; bisogna trovare delle soluzioni per problemi nati di recente, non è facile riuscire a fare tutto quello che avete in mente perché è come se aveste le mani legate o non riuscite a contattare una persona che può fare qualcosa per voi. Magari ci sono talmente tanti problemi esterni che è complicato andare avanti, cercate di non riversare questa tensione in amore e anzi sfruttate questi tre giorni per ritrovare stabilità, i successi non mancano!

Cancro Il segno del Cancro tra sabato e domenica può ricevere una bella conferma. Continuiamo a pensare che gli ultimi mesi siano stati un po’ pesanti però va anche detto che il segno del Cancro quando si chiude in se stesso, quando riflette sulle proprie emozioni sui propri amori cresce. Ci sono alcuni nati sotto questo segno zodiacale che pensano in amore sia importante soffrire un pochino, magari per la lontananza dell’amato o per altri motivi. Perché se non si soffre non è vero amore! Qualche momento di disagio va bene ma non bisogna far si che queste tensioni occupino tutta la giornata quindi un po’ di relax lo consigliamo!

Leone E’ difficile che un Leone quando si mette in testa una cosa non riesca ad ottenerla pure in un periodo come questo, in cui Sole e Saturno sono opposti. Se Saturno in opposizione per alcuni segni zodiacali rappresenta una sorta di blocco inesorabile per il Leone non è così; perché ogni volta che c’è una sfida questo segno la affronta! Anche voi se c’è qualcosa che non vi piace immediatamente pensate che sia importante andare oltre; persino quando vi dicono ‘non fate questo’ è il momento che lo fate! Curate l’aspetto economico e anche il lavoro perché nonostante un incarico importante o qualcosa che è arrivato in più da fare, sentite di essere un po’ sotto torchio in amore ci vuole attenzione!

Vergine Il segno della Vergine tra mercoledì e venerdì dovrebbe fare buon viso a cattivo gioco. Non diciamo che siano giornate pesanti perché resta sempre un grande cielo; però vi sentite stanchi, siete il tipo che risolve i problemi per gli altri e per questo vi affannate; siete una persona molto forte ma per tre giorni pensiamo che la pazienza non sarà così alta e quindi consigliamo anche di prendere le distanze da chi può farvi arrabbiare, questo vale anche per le relazioni d’amore!

Bilancia Per la Bilancia ci piace questa parte centrale della settimana perché spinge ad avere più coraggio. E ci vuole tanto coraggio per affrontare i problemi che state vivendo da qualche tempo, è chiaro che ognuno ha il proprio oroscopo e questo che facciamo è un discorso generale; ma noi crediamo che non siano pochi i Bilancia che hanno dovuto chiudere una situazione di lavoro o che improvvisamente si sono visti recapitare una lettera strana, un messaggio. E dall’oggi al domani hanno dovuto affrontare problemi nuovi; se queste tensioni sono nate anche in amore calma, è bello vedere che almeno in questi giorni c’è comunque un grande coraggio per affrontare quello che di diverso, di insolito, di inaspettato è capitato di recente nella vostra vita.

Scorpione Lo Scorpione dovrebbe fin da questa giornata di mercoledì pensare a sabato e domenica perché quelle saranno giornate molto valide con Giove e Venere favorevoli; e vogliamo consigliare soprattutto quelli che hanno una storia, un’amicizia, di dare appuntamento al partner tra sabato e domenica ma anche di non essere troppo gelosi. L’atteggiamento critico dello Scorpione nei confronti di una persona spesso rivela interesse! E’ spesso il vostro modo di dimostrare amore! Ad esempio quando vi piace qualcuno vi divertite anche a metterlo in imbarazzo; molto importante pensare ad un periodo di rivalutazione per quanto riguarda le vostre capacità professionali!

Sagittario Il Sagittario può vivere giornate di confusione e quando un Sagittario si sente stanco o comunque non vuole più vivere situazione ripetitive spesso si isola oppur esce, fa lunghe passeggiate. Dipende dalle vostre esigenze. Ad esempio molti Sagittario si divertono in bicicletta oppure semplicemente organizzano delle giornate di trekking; in realtà in questo momento voi volete fuggire da una realtà che vi piace a metà o comunque desiderate semplicemente avere la mente libera o programmare qualcosa di nuovo.

Capricorno Le stelle sono con voi quindi se in questi giorni, comunque entro Aprile, intendete di mettere in chiaro alcune cose con una azienda, con un gruppo o se ci sono stati del problemi non dovete esitare. Lo diciamo perché Maggio, Giugno saranno mesi poco attivi e se vi muovete subito è meglio. Nei momenti poco chiari un consiglio delle stelle è utile. Questo è un momento in cui anche da punto di vista lavorativo se ci sono state delle preclusioni forse è perché non vi siete sentiti compresi, in questi giorni non dovete essere troppo critici nei confronti dei sentimenti.

Acquario L’Acquario in questi tre giorni avrà certamente delle idee più chiare su quello che dovete fare e su come dovete comportarvi in vista del futuro: questa situazione astrologica sembra un pochino critica per quanto riguarda le questioni di salute e anche dal punto di vista morale siete un giù, come se in questo momento voi steste cercando qualcosa di diverso da fare. Gli Acquario che pensano di stare sereni senza attuare cambiamenti sbagliano; forse si stanno forzando, ma di fondo non sono convinti che fare una vita di routine sia la strada giusta per stare sereni.