Gf Vip: il racconto della 40esima puntata e la prima finalista

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto al quarantesimo appuntamento e, siccome la data della finale si avvicina, durante la puntata di ieri il televoto ha incoronato il primo finalista del Gf Vip: pronti a scoprire di chi si tratta? Il primo finalista, anzi, la prima finalista è Delia Duran che nelle ultime settimane è diventata la protagonista indiscussa della Casa più spiata d’Italia, ma adesso scopriamo cos’è successo nella puntata di ieri!

La puntata si apre con Alfonso Signorini che annuncia che durante il corso della serata sarà proclamato il primo finalista tra Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Durante il primo collegamento con la Casa, il conduttore ha espresso la sua perplessità sul fatto che Delia, essendo una delle ultime arrivate nella casa, probabilmente non arriverà in finale.

Delia

Dopo aver mostrato una clip sull’evoluzione di Delia Duran, Nathalie ha espresso parole molto dure nei confronti di Soleil sul “triangolo” Delia-Alex-Soleil: “Se vedi una donna che soffre fatti da parte senza essere sempre nel mezzo” e la risposta di Soleil non è tardata ad arrivare “Nathalie ha sempre parole dure nei miei confronti. Io mi sono tirata fuori da tempo è solo Alex che mi tira sempre dentro. Sono anche stanca di questo ruolo“. Alfonso Signorini interroga i vip sull’avvicinamento di Delia a Soleil e Natalie ha commentato “Mi fa ridere la situazione“.

Lulù

Poi, il conduttore chiama Delia in Super Led per mostrarle alcune uscite di Alex Belli suoi giornali e le chiede se una volta fuori pensa di ritornare insieme al marito. Delia in questo momento ammette di non saper rispondere alla domanda anche se per ora è decisa a lasciarlo. Un’altra protagonista durante la puntata di ieri, è stata Lulù che spesso viene attaccata per le sue infantili scenate, ma a consolarla è stato Manuel che dallo studio ha commentato “Essere incompresi perché fragili non vuol dire essere sbagliati, vuol dire essere diversi. Splendi con la tua luce, io sono lì con te“. Ma, la ciliegina sulla torta è arrivata direttamente dall’America: infatti, durante una serata dedicata al canto, Lulù ha interpretato Cardi B, e quest’ultima ha postato il suo video sui social congratulandosi con la Selassiè.

Finalisti Gf Vip

La scelta del pubblico come prima candidata finalista non è andata già a molti nella Casa più spiata d’Italia e non è tardato ad arrivare il commento da parte di Alex: “Io sono sempre con lei nonostante questo momento di rottura, il bello suo è che è vera. Complimenti amore“.

Sophie e Alessandro

Gli autori continuano a mostrare al pubblico a casa le continue litigate tra Sophie e Alessandro, ma entrambi sottolineano che stanno mettendo in risalto soltanto i momento no mentre, all’interno della loro relazione, ci sono comunque tanti momenti belli. La critica di Alfonso nei confronti di Alessandro è arrivata sul modo di trattare la sua ragazza quando alza un po’ il gomito con l’alcool. Poi, il conduttore chiama Alessandro in giardino per farlo incontrare con la sorella che gli fa molte raccomandazioni sui suoi comportamenti all’interno della casa del Gf Vip.

Nomination

Quelle che si sono tenute ieri sera, sono state le ultime immunità che vedono salvarsi Katia, Barù e Jessica i quali si aggiungono a Soleil – scelta dalla Bruganelli – e Nathalie – scelta da Adriana. I nominati di questa puntata sono Antonio, Kabir e Gianluca.