Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo

Dal 26 luglio al 24 agosto, la terza edizione di “Dipinto di Blu” tra spettacolo, musica, teatro, benessere e cinema.

Con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e la direzione artistica di Alessio Tagliento.

Un’estate all’insegna della sensibilizzazione, dell’arte e dell’incontro. Torna a Vietri sul Mare “Dipinto di Blu”, la rassegna che giunge alla sua terza edizione e che ha un obiettivo preciso e urgente: tenere accesi i riflettori sull’autismo, creando occasioni di socialità, comprensione e bellezza.

Con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e la direzione artistica di Alessio Tagliento, la manifestazione propone quattro appuntamenti gratuiti, pensati per raccontare – attraverso linguaggi diversi – il valore della diversità, dell’inclusione e della partecipazione. Il blu, simbolo scelto a livello internazionale per rappresentare l’autismo, torna così a colorare luoghi simbolici del territorio con eventi accessibili e aperti a tutti.

La rassegna si aprirà venerdì 26 luglio alle ore 21:00 nella splendida cornice della Villa Comunale di Vietri sul Mare, con una vera e propria festa dell’arte, della musica e della comicità. Sul palco si alterneranno alcuni dei comici più amati della scena nazionale: Ciro Giustiniani, volto storico di “Made in Sud”; Gino Fastidio, artista fuori dagli schemi e icona dell’umorismo contemporaneo; Gianni Cinelli, interprete brillante e raffinato; e l’amatissimo duo Gigi & Ross, protagonisti di numerose trasmissioni televisive. A rendere ancora più intensa l’atmosfera, la musica dal vivo delle voci salernitane Cristina Mazzaccaro e Marco De Simone, capaci di emozionare con eleganti contaminazioni pop, soul e jazz.

Proprio durante la serata inaugurale del 26 luglio si terrà anche una raccolta fondi solidale, in collaborazione con la Charity Partner Fondazione Mediolanum, a sostegno del progetto “Dipinto di Blu” promosso da Fondazione Mac Insieme. Cuore dell’iniziativa sarà un’asta benefica con opere in ceramica donate dai maestri ceramisti vietresi. Per ogni donazione ricevuta, la Fondazione Mediolanum raddoppierà l’importo versato, moltiplicando l’impatto di ogni gesto di generosità.

L’indomani, sabato 27 luglio alle 19:30, la rassegna si sposterà alla Marina di Vietri sul Mare, in Largo Due Fratelli, per un’esperienza all’insegna del benessere e dell’ascolto: una sessione speciale di Yoga e Sound Bath, pensata in particolare per genitori, accompagnatori e caregiver. A guidare il momento saranno i maestri di “Smile in Action”, realtà milanese attiva nel sostegno al benessere psico-fisico di chi si prende cura degli altri. Sarà un’occasione per respirare, rilassarsi e ritrovare sé stessi, in un contesto sereno e inclusivo.

Il programma proseguirà domenica 28 luglio, alle ore 21:00, con un ritorno alla Villa Comunale per un appuntamento teatrale di grande intensità. In scena, lo spettacolo “Dietro un fantasma”, della compagnia diretta da Marco Reggiani, racconterà – con delicatezza e profondità – il tema dell’identità, della memoria e dell’invisibilità sociale, stimolando una riflessione profonda sulla dignità e sull’ascolto dell’altro.

La serata conclusiva della rassegna si terrà invece sabato 24 agosto alle 20:30, in Piazza della Porta alla Marina di Vietri, e sarà dedicata al cinema inclusivo. Sarà proiettato il film “La vita è da grandi”, firmato dalla regista e attrice Greta Scarano, che affronta con sensibilità il passaggio all’età adulta di giovani con fragilità, sottolineando l’importanza dei legami familiari, dell’autonomia possibile e delle piccole conquiste quotidiane.

“Dipinto di Blu” è quindi molto più di una rassegna estiva: è un progetto culturale e sociale, un invito alla partecipazione e alla consapevolezza, un’occasione per costruire insieme una comunità più accogliente, più sensibile, più umana.

“Vogliamo che l’autismo – spiegano gli organizzatori – non sia più un tema relegato a singole giornate, ma una questione viva, da affrontare ogni giorno con coraggio e continuità. Lo facciamo attraverso l’arte, la musica, il teatro, il benessere: linguaggi universali che abbattono i muri e uniscono le persone.”