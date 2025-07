Note jazz sotto le stelle: il Leo Aniceto Jazz Sextet incanta la vigna

di Redazione ZON

Venerdì 25 luglio ad Albanella, una serata di improvvisazioni raffinate e groove irresistibili tra i filari di Cantina Bello

Prosegue con eleganza la rassegna “Estate in Vigna” targata Cantina Bello, che venerdì 25 luglio accoglierà tra i filari un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore. Protagonista della serata sarà il Leo Aniceto Jazz Sextet, ensemble d’eccezione che porterà nel cuore di Albanella il fascino senza tempo del jazz nelle sue forme più colorate e brillanti.

Un viaggio sonoro tra groove, improvvisazione e narrazione musicale, capace di trasformare ogni brano in una piccola storia da assaporare nota dopo nota. La vigna diventa così un palcoscenico naturale dove l’energia e la raffinatezza del sestetto si fondono con l’atmosfera intima e conviviale che solo Cantina Bello sa offrire. Il jazz si intreccia con i profumi della terra e i calici di vino pregiato, dando vita a un’esperienza multisensoriale unica.

Come in ogni appuntamento della rassegna, la serata sarà arricchita da degustazioni dei migliori vini della cantina e piatti selezionati per accompagnare l’ascolto. Un evento da vivere con lentezza, tra brindisi e vibrazioni sonore, immersi nella bellezza della natura al tramonto.