Salerno Danza Festival 2025, dal 25 al 27 luglio al Kamaraton di Camerota

di Redazione ZON

Tre visioni, tre poetiche del corpo

Twain, INTERNO5 e ArtGarage per un trittico dedicato all’identità, all’immaginazione e all’inconscio

La danza come viaggio interiore, esplorazione primitiva e sogno onirico

Il Salerno Danza Festival torna al Teatro Kamaraton di Camerota con tre serate che offriranno diverse sfumature della danza contemporanea: drammaturgie poetiche, corpi politici e atmosfere visionarie. Dal 25 al 27 luglio il palcoscenico ospiterà tre eccellenze italiane – Twain, Interno5 e ArtGarage – con spettacoli che uniscono intensità espressiva e impatto visivo, rivolgendosi a un pubblico trasversale.

Il programma

Venerdì 25 luglio – Compagnia Twain

In scena Little Something, ispirato al racconto di François Garagnon. Un’opera che alterna corpi e parole, sospesa tra realtà e immaginazione, tra stazioni metropolitane e stati dell’anima. Ambientato sulla linea 4 della metro di Parigi, lo spettacolo segue la protagonista in un viaggio interiore che culmina in un’uscita simbolica verso la luce.

Twain, centro di produzione riconosciuto dalla Regione Lazio e dal MiC, è diretto dalla regista e coreografa Loredana Parrella, figura di spicco della scena teatrale europea dagli anni ’80. In questo lavoro, la poesia del testo diventa gesto essenziale, trasformandosi in una danza che emoziona nella sua semplicità.

Sabato 26 luglio – Interno5

La compagnia presenta L’Ego, una riflessione sul rapporto tra io autentico e società, tra identità primitiva e maschere imposte dal mondo esterno. Un linguaggio fisico e viscerale che indaga il corpo come prigione, scudo e verità.

Il progetto porta la firma di un coreografo con esperienza internazionale nell’hip hop e nell’urban dance, fondatore della crew Tree Boo Dancers, presente sulle scene di New York, Parigi e Tokyo. Ha collaborato con artisti come James Senese e Olivia Trummer e diretto eventi di rilievo come House Dance Europe e Malafemmena Danza. In L’Ego, l’energia urbana diventa poesia del movimento, raccontando il bisogno di riconoscersi.

Domenica 27 luglio – ArtGarage

ArtGarage porta in scena La mia amica Ombra, una fiaba teatrale dalle sfumature macabre e visionarie. Lo spettacolo trasforma il palco in un universo incantato, popolato da sogni, ombre e desideri repressi. Un viaggio tra infanzia e inconscio, dove ogni stanza è un segreto dell’anima.

Ideata da Francesco Vecchione, coreografo associato di ArtGarage, la performance intreccia teatro-danza e visual performance. ArtGarage, guidata da Emma Cianchi e riconosciuta dal MiC, dal 2003 esplora il connubio tra arti visive, nuove tecnologie e danza contemporanea. I danzatori di ArtGarageDanceCo danno forma a una potente metafora sull’identità, il doppio e la dialettica tra realtà e finzione.

Chiusura del Festival

Il 29 luglio l’ultima serata sarà affidata alla compagnia Cie MF, che presenterà Re-garde presso l’Auditorium Architetto Giuseppe Guida di Celle di Bulgheria. Una conclusione che celebra l’incontro tra radici, visioni e territori.

Info utili

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30. L’ingresso è fissato a 3 euro, ad eccezione delle serate al Teatro Kamaraton di Camerota, dove l’accesso sarà gratuito previa prenotazione e fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: