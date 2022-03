Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di martedi 1 marzo 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole. Niko incontra Manuela dopo parecchio tempo. L’interesse però sembra concentrarsi molto su suo figlio Jimmy.

La paura di confrontarsi con Virginia è la causa del confronto tra Rossella e la madre. Nel frattempo Riccardo si rende protagonista di un nuovo scontro con Rossella.

Altri guai in vista per Sasà che con l’aiuto del Dott. Sarti incastra Guido e Mariella. Quest’ultimi, presi alla sprovvista, devono cercare di uscire dalla situazione in cui si sono ritrovati.

Nel frattempo la decisione di lasciare Napoli da parte di Patrizio ha sconvolto tutti. Raffaele non è d’accordo ed è così che si apre lo scontro con Ornella.

L’educazione di Lollo è il motivo del rimbrotto che Guido deve subire da Mariella. Lo stesso Guido, però, ammetterà a se stesso di aver commesso degli errori.

Dove vedere le Puntate di Un Posto al Sole?

Ricordiamo a chi ci legge che le puntate di Un Posto al Sole possono essere riviste attraverso la piattaforma Rai Play.