Diletta Leotta: è finita la storia con Giacomo Cavalli?

Diletta Leotta è di nuovo single?

Il magazine “Diva e Donna” riporta un aggiornamento sentimentale della conduttrice di Dazn. Secondo la rivista, la storia con il modello Giacomo Cavalli (classe 1993) sarebbe già alle battute finali. I due si sarebbero conosciuti ad Ibiza lo scorso autunno tramite amici in comune e sarebbero stati pizzicati insieme a St.Moritz per festeggiare il capodanno 2021.

Giacomo Cavalli: per saperne di più

Prima di affacciarsi al mondo della moda, la fiamma di Diletta Leotta è stato uno sportivo professionista. L’atleta, qualche mese fa, ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità della vela. Al suo fianco c’era Ruggero Tita. Sappiamo è stato suo padre a trasmettergli la passione per lo sport. Papà Cavalli, infatti, ha preso parte in passato alla Centomiglia, una famosa regata velica che si tiene annualmente sul Lago di Garda. Ma non solo: Giacomo è un grandissimo appassionato di surf.

Il 28enne con oltre 58mila follower su Instagram è nato e cresciuto a Brescia. Ha conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale all’Università Bocconi di Milano e la sua carriera da modello è decollata per caso, dopo essere stato notato da un talent scout per via della sua somiglianza con il celebre modello Simon Nessman.