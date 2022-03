Coppa Italia, Milan – Inter: dove vederla in tv?

Coppa Italia che si tinge di Derby milanese. Stasera andrà in scena Milan- Inter valevole per la semifinale di Coppa Italia.

Il Milan di Pioli dovrà rimettersi in carreggiata dopo i due deludenti pareggi con la Salernitana e l’Udinese. Da capire le condizioni di Zlatan Ibrahimovic che, a meno di colpi di scena, non dovrebbe essere della partita. Le ultime settimana hanno visto anche protagonista Frank Kessie con il suo probabile approdo al Barcellona. Una notizia che tende a destabilizzare l’ambiente. La squadra di Pioli, infatti, deve rimanere concentrata poiché i porssimi appuntamenti con Inter e Napoli saranno cruciali per la stagione.

L’Inter, anche lei, non sta attraversando un ottimo momento di forma. In campionato dopo aver perso il Derby ha visto la sconfitta con Sassuolo e il pareggio con il Genoa.

La partita verrà trasmessa in diretta alle 20.45 su Canale 5