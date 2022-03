Russia, annullati al cinema The Batman e Red

The Batman non sarà trasmesso in Russia.

L’attesissimo film è previsto nelle sale da venerdì 4 marzo ma la Warner Bros. ha deciso di interrompere l’uscita sul territorio russo, in seguito ai drammatici sviluppi legati alla guerra. Nel comunicato della società si può leggere:

‘‘Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia ha sospeso l’uscita del suo film “The Batman in Russia. Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione. Speriamo in una soluzione rapida e pacifica per questa tragedia”

La prima a bloccare le uscite nel paese è stata la Disney che, come aveva annunciato:

”data l’invasione non provocata dall’Ucraina e la tragica crisi umanitaria, stiamo sospendendo le uscite dei nostri titoli in Russia, incluso il prossimo Red della Pixar. Le prossime decisioni aziendali saranno prese in base alla situazione.”

Subito dopo la Sony Pictures ha fermato l’uscita di Morbius con Jared Leto, ma questa sembra essere una scelta prettamente economica: infatti, a seguito della decisione dell’Unione Europea dell’ espulsione della Russia dallo SWIFT, gli studi potrebbero non ricevere alcun rimborso dai partner di distribuzione del paese.

The Batman è un film del 2022 co-prodotto, co-scritto e diretto da Matt Reeves. La pellicola è un reboot della serie cinematografica di Batman e il ruolo del protagonista, dopo Ben Affleck, questa volta è stato dato a Robert Pattinson.